Украинская ведущая, писательница и феминистка Ирена Карпа снялась обнаженной в фотосессии, которую она приурочила к своему юбилею: 8 декабря шоувумен исполнилось 40 лет. Соответствующий пост она разместила в Instagram в свой день рождения

«Предупреждаю. Если хоть одна сволочь ляпнет «в 40 жизнь только начинается» — прокляну. Ну так что это такое? Жизни до этого, значит, не было, а теперь возьмет и начнется? Не надо нивелировать всю прожитую непосильным трудом и невыразимой легкостью, не надо», — прокомментировала свое 40-летие Карпа.

Но в жизни в более старшем возрасте, заявила она, есть неоспоримое преимущество, когда человек прекращает сам себе «создавать страдания на ровном месте». Порадовалась Карпа тому, что до сих пор может воспринимать себя не слишком серьезно и что «не обросла бигудями и халатом солидности».

Ирена Карпа — украинская ведущая, феминистка и писательница. Первую книгу «Знес Паленого» она издала в 2002 году. В нынешнем году вышла другая работа — «Как выходить замуж столько раз, сколько хочется».

С октября 2015 года Карпа является первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции и живет в Париже.

Писательница воспитывает двух дочерей, сейчас женщина второй раз замужем, первый ее супруг умер в 2009 году.

В ноябре Карпа жаловалась на то, что ее страницу в Instagram взломали и удалили, но позже ведущей все-таки удалось восстановить доступ и саму страницу.