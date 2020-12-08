Прихожане канонической Церкви на Украине остались верными заветам русских святых о единстве. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру православный публицист Дмитрий Скворцов

Возглавлявший УПЦ в 1990-х митрополит Филарет (Денисенко) активно добивался автокефалии Украинской православной церкви, но был снят с руководства благодаря многочисленным письмам и коллективным обращениям верующих, напомнил Скворцов.

«Будувать» Украину, разрушая Церковь». Томос, мова и террор задолго до Порошенко © Public domain

«Все святые — киевские, почаевские, галицко-волынские, черниговские, холмские, подкарпатские — абсолютно все они считали себя русскими, и мысли ни у одного из них не могло даже быть об "автокефалии" Украины», — сказал публицист.

Скворцов подчеркнул, что верующим Украины в непростой период гонений на церковь Господь дал такого предстоятеля, как Блаженнейший митрополит Онуфрий. Он, по словам публициста, в самых важных вещах не идет на компромиссы со своей христианской совестью и тем укрепляет верующих.

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В дальнейшем Филарет стал главой «Киевского патриархата», но в 2019 году Министерство культуры Украины объявило о ликвидации этой структуры и заявило, что все функции уставных органов УПЦ КП перешли к «Православной церкви Украины». В 2020 году Филарет отозвал свою подпись под документом о создании ПЦУ.