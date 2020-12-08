Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны, адмирала Геннадия Медведева, которого Украина обвиняет в организации захвата трех украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщает «РБК-Украина» 8 декабря со ссылкой на решение суда

Отмечается, что Служба безопасности Украины заочно сообщила Медведеву о преступлении в ноябре 2018 года. Документ был направлен по почте в ФСБ России.

«На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места нахождения подозреваемого», — говорится в материалах суда.

Керченская провокация и политическая шизофрения Украины: виноват Порошенко, но Киев обвиняет Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В ноябре 2018 года украинские военные суда нарушили границу России. Они опасно маневрировали неподалеку от Крымского моста, не подчинялись законным требованиям пограничников. В итоге два малых бронированных артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» с командами задержали.

Оказалось, что помимо военных моряков на судах находились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Всего было задержано 24 человека.

7 сентября 2019 года моряки в рамках обмена задержанными между странами вернулись на Украину. Их суда пришли на Украину 18 ноября.

Против пятого президента Украины Петра Порошенко было открыто уголовное дело в связи с обстоятельствами событий, получивших название "Керченская провокация".