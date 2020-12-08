Отмечается, что Служба безопасности Украины заочно сообщила Медведеву о преступлении в ноябре 2018 года. Документ был направлен по почте в ФСБ России.
«На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места нахождения подозреваемого», — говорится в материалах суда.
В конце ноября правоохранители обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемого. Суд ходатайство удовлетворил. Медведев объявлен в розыск. Решение обжалованию не подлежит.
В ноябре 2018 года украинские военные суда нарушили границу России. Они опасно маневрировали неподалеку от Крымского моста, не подчинялись законным требованиям пограничников. В итоге два малых бронированных артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» с командами задержали.
Оказалось, что помимо военных моряков на судах находились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Всего было задержано 24 человека.
7 сентября 2019 года моряки в рамках обмена задержанными между странами вернулись на Украину. Их суда пришли на Украину 18 ноября.
Против пятого президента Украины Петра Порошенко было открыто уголовное дело в связи с обстоятельствами событий, получивших название "Керченская провокация".