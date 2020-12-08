Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что томос открыл Украине перспективы для «более полного удовлетворения духовных потребностей», притом что христианство на ее территории существует более тысячи лет. Это отметил в интервью изданию Украина.ру православный публицист Дмитрий Скворцов

Кроме того, украинский премьер во время визита к патриарху Варфоломею в Стамбул заявил, что открытие ставропигии Экуменического патриархата в Киеве «стало важным фактором развития религиозных процессов на Украине».

Томос и приватизация: зачем делегация Кабмина Украины летала в Турцию © kmu.gov.ua

«Тысячу лет тут христианство существует, жили, молились, принимали Святое причастие, крестили детей, отпевали родителей, и тут явился томос, «открывший новые перспективы». Чего ещё недоставало нам для «полного удовлетворения духовных потребностей»? «Причащения» горилкой с салом? Или гопака во время Херувимской?» — возмутился публицист.

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В январе 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии и передал его в Киев. Так называемая Православная церковь Украины, зависимая от Константинопольского патриархата, была учреждена на «объединительном соборе» в Киеве, чтобы еще раз подчеркнуть независимость страны от России.

При этом в канонической Украинской православной церкви сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов со стороны непризнанных церквей с поддержкой таких действий со стороны радикалов и при попустительстве украинской власти и правоохранителей.