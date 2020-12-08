Украинская певица София Ротару приняла участие в съемках фестиваля «Песня года», где ей потребовалась помощь, чтобы донести подаренные цветы. Помощник, который попытался взять эту задачу на себя, получил от «хуторянки» грубый ответ, сообщил Собеседник.ru 8 декабря

Риелторы показали недвижимость в Крыму, которую Ротару собирается продать – СМИ © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Уйди отсюда!» — сказала ему певица.

Журналисты отметили, что в гримерку она направилась чем-то расстроенной, но чем именно — со СМИ она не поделилась.

Ранее директор певицы Сергей Лавров сообщал, что материальное положение Ротару в последний год сильно пошатнулось, так как из-за карантина не было концертов, однако снизить гонорар звезда отказалась.