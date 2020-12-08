Известно, что на «Песню года» Ротару прилетела по приглашению композитора Игоря Крутого. На концерте в Москве зрители очень тепло встретили исполнительницу, подарив огромное количество цветов. Помощник певицы пытался собрать букеты, чем разозлил Ротару.
«Уйди отсюда!» — сказала ему певица.
Журналисты отметили, что в гримерку она направилась чем-то расстроенной, но чем именно — со СМИ она не поделилась.
Ранее директор певицы Сергей Лавров сообщал, что материальное положение Ротару в последний год сильно пошатнулось, так как из-за карантина не было концертов, однако снизить гонорар звезда отказалась.