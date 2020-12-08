Предсказателей нельзя обвинять в том, что предсказанное ими событие произошло, сказал политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

8 декабря исполнилось 29 лет Беловежским соглашениям Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича, которые привели в итоге к распаду СССР. В подготовке Кравчука к этой встрече принимал участие Выдрин.

«Приложил ли я к этому (распаду СССР — ред.) свою руку? Это всё равно что сказать, будто предсказавший катаклизм Атлантиды древний геолог приложил руку к ее гибели», — заявил он.

Выдрин, по его словам, со своим венгерским коллегой Ласло Кемени, где-то за год-полтора предсказали распад Советского Союза и исчезновение Варшавского договора.

Основанием для такого прогноза стало ослабление Коммунистической партии СССР, на которую опиралось единство Союза, рассказал эксперт.

По его мнению, именно из-за этого прогноза он был приглашен в избирательный штаб будущего президента Украины Леонида Кравчука, а потом участвовал в его подготовке к Беловежской встрече.

«США превращаются в СССР»: эксперты об американских выборах © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Интервью Выдрина можно прочитать на нашем сайте.

В 2005 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.

Самой главной проблемой стало то, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, пояснил Путин в интервью Оливеру Стоуну.