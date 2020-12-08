Украинцы зарегистрировали на сайте Киевского городского совета электронную петицию с требованием назвать новую станцию метро в столице не «Проспект Правды», а «Ветряные Горы». Об этом 8 декабря сообщается на сайте горсовета

По мнению автора петиции Владимира Кобзаря, название «Проспект Правды» является «атавизмом коммунистической пропаганды», ведь проспект был назван в честь коммунистической газеты «Правда». Экс-депутат оценила последствия декоммунизации колбасы на Украине © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Правда, несколько лет назад кавычки убрали. Но изменилась ли от этого суть? Ведь постоянно будет возникать вопрос: что за правда, почему правда? И в лукавое объяснение, что это в честь какой-то абстрактной Правды, поверить будет трудно», — говорится в тексте петиции.

Вместо этого автор петиции предлагает альтернативное название новой станции метро — топоним по местности «Ветряные Горы». Петиция собрала 167 подписей из необходимых 10 тысяч. Сбор подписей продлится еще в течение 75 дней.

Мэр Киева Виталий Кличко, при котором была начата стройка станции метро, сообщил ранее, что открытие состоится в ближайшие год-два.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации. Коммунизм приравняли к нацизму. В частности, было принято решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.