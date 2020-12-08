У властей Латвии вызывала нервозность политика Дональда Трампа и его администрации, поскольку связи с Прибалтикой явно не входили в их приоритеты, и они надеются на изменения. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру общественный деятель, диссидент Владимир Линдерман

При этом среди латвийских политиков были симпатизанты Трампа, в основном радикальные латышские националисты, отметил он.

Ищенко объяснил, как поведут себя Украина, Прибалтика и Польша после ослабления Америки © Арина Тихомирова/Украина.ру

«Ни сам Трамп, ни представители его администрации не приезжали в Латвию, не хлопали ободряюще по плечу местных ВИПов — мол, не сс…, от страшной России мы вас по-любому защитим», — сказал он.

Линдерман предположил, что с приходом к власти Байдена значительных изменений в политике прибалтийских государства не произойдет, а если он посетит Латвию и возобновит «дотрамповское дружеское похлопывание прибалтов по плечу», ему вручат высшую латвийскую государственную награду — Орден трех звезд.

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В 2005 году президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга вручила Орден трех звезд I степени президенту США Джорджу Бушу — младшему.

В 2011 году Джозеф Байден в должности вице-президента США получил в Латвии Орден Трёх звёзд II степени. В 2016 году на встрече с президентами Латвии, Литвы и Эстонии он подтвердил, что 5-я статья протокола НАТО об исполнении обязательств перед союзниками сохраняет силу.