Азовское море вышло из берегов из-за мощного шторма, в результате чего было затоплено с десяток баз отдыха, гостиницы и пансионаты в Запорожской области Украины. Об этом 8 декабря сообщает ТСН

Неизвестные спалили очередную базу отдыха под Одессой © ГУ ГСЧС по Одесской области

«Двухметровые волны образовали на территории отелей настоящие озера, а добраться от одного дома до другого можно только в рыбацком наряде. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится еще несколько дней, поэтому об уменьшении количества воды говорить рано. Однако спасатели уверяют, что море так штормит осенью каждый год, поэтому они были уже наготове ликвидировать последствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате шторма затопило и дорогу к президентской резиденции в Запорожской области, которая расположена на базе заповедника «Бирючий остров». Порывы ветра в Кирилловке достигают 25-30 метров в секунду.