В Минске суд вынес приговор 25-летней Марии Бобович и 26-летнему Максиму Павлющику, которые во время массовых акций протеста написали на тротуарной плитке: «Не забубем» (подразумевалось «Не забудем»). Об этом 8 декабря сообщает Tut.by

Во время судебного заседания была названа фактическая сумма ущерба от нанесенной молодыми людьми надписи — 211 белорусских рублей (6 тысяч российских рублей).

Бобович ранее не была судима, Павлющик был осужден по статье о хулиганстве и отбыл наказание. Обоих белорусские правозащитники признали политзаключенными.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор.