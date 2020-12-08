Бобович получила полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, Павлющик — два года колонии общего режима. Именно такое наказание для них и запрашивала прокуратура.
Во время судебного заседания была названа фактическая сумма ущерба от нанесенной молодыми людьми надписи — 211 белорусских рублей (6 тысяч российских рублей).
Бобович ранее не была судима, Павлющик был осужден по статье о хулиганстве и отбыл наказание. Обоих белорусские правозащитники признали политзаключенными.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор.