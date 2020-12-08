Физическая агрессия против журналистов на Украине фиксировалась в текущем году 74 раза, треть произошла за последние три месяца. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», сообщил 8 декабря в Facebook глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко

По данным Томиленко, главной причиной роста агрессии в конце года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей правил карантина. Отмечается, что осенний показатель является самым высоким за последние четыре года.

«Достаточно распространенными за последние два месяца были и нападения на журналистов со стороны представителей охраны тех или иных объектов, и активное «нежелание» позволить сотрудникам СМИ проводить съемку или сбор информации», — написал он.

В Киеве в прямом эфире напали на журналистку NewsOne © Скриншот из видео NewsOne Таисию Кутузову. Полицейские набросились на нее, начали заламывать руки и отнимать камеру. В результате инцидента был сломан микрофон.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что нападения на работников медиа стали постоянными реалиями, а не исключением. Профессия журналиста опасна, а нападающие не получают ощутимого наказания.

Ранее во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес.