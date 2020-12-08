По данным Томиленко, главной причиной роста агрессии в конце года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей правил карантина. Отмечается, что осенний показатель является самым высоким за последние четыре года.
«Достаточно распространенными за последние два месяца были и нападения на журналистов со стороны представителей охраны тех или иных объектов, и активное «нежелание» позволить сотрудникам СМИ проводить съемку или сбор информации», — написал он.
Отмечается, что 6 октября в Киевской области в селе Гатное во время заседания избирательной комиссии было совершено нападение на журналистку и режиссера Таисию Кутузову. Полицейские набросились на нее, начали заламывать руки и отнимать камеру. В результате инцидента был сломан микрофон.
В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что нападения на работников медиа стали постоянными реалиями, а не исключением. Профессия журналиста опасна, а нападающие не получают ощутимого наказания.
Ранее во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес.