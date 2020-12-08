«Сейчас нет смысла это делать. Пока все рассматривается как замороженный внутренний гражданский конфликт с элементами вооруженного противостояния на линии соприкосновения. Тем не менее Россия не отрицает, что эти территории могут вернуться в состав Украины с особым статусом, если будут реализованы все Минские соглашения», — сказал Баширов.
По его словам, если Украина опять пойдет войной и там погибнут российские граждане, то ничего другого не останется, как только признать эти республики и помогать им, вводить туда миротворцев, чтобы остановить бойню.
«Все понимают, что военного решения в Донбассе нет. Об этом недавно говорил начальник Генштаба ВСУ Хомчак. То есть если Украина пойдет войной, то будут многочисленные жертвы, но не будет победы ни у той, ни у другой стороны», — добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.