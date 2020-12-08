Для России сейчас бессмысленно признавать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

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По его словам, если Украина опять пойдет войной и там погибнут российские граждане, то ничего другого не останется, как только признать эти республики и помогать им, вводить туда миротворцев, чтобы остановить бойню.

«Все понимают, что военного решения в Донбассе нет. Об этом недавно говорил начальник Генштаба ВСУ Хомчак. То есть если Украина пойдет войной, то будут многочисленные жертвы, но не будет победы ни у той, ни у другой стороны», — добавил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.