Самые важные события современной истории Украины были так или иначе связаны с расколом, рассказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

«Ну, в первую очередь это откол Украины от Советского Союза. Во-вторых, это, конечно, события в Крыму, воссоединение его с Россией. А также провозглашение независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ну, а затем война», — отметил эксперт.

Владимир Корнилов: В ряде регионов Украины «Слуге народа» придётся уйти в оппозицию © РИА Новости, Владимир Трефилов

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.