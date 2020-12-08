«Потому что никто не защищает построение социально ориентированного государства. Всем выгодна территория, которая, как это кажется иностранным модераторам, направлена на сдерживание России. Больше всех заинтересована в том, чтобы на Украине было все нормально, как это ни парадоксально, Россия. Но сейчас из нее создают образ врага, поэтому ждать на Украине перемен не стоит», — сказал Баширов.
По его словам, Украина будет нищать, экономика распадаться.
«Через какое-то время перейдут к распродаже земли, и это будет финальная точка», — подытожил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.