Политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру назвал печальными перспективы украинской государственности

Руслан Бизяев: Украина должна вернуться к идеям отцов-основателей своей государственности © Facebook, Руслан Бизяев

По его словам, Украина будет нищать, экономика распадаться.

«Через какое-то время перейдут к распродаже земли, и это будет финальная точка», — подытожил политолог.

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