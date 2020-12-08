Спортсмен обратился к Потапу в сети, написав, что Потапенко — хороший исполнитель, которого любит народ, поэтому все хорошо и нужно наслаждаться жизнью.
Напомним, за последнее время Потап неоднократно критиковался националистически настроенными представителями Украины, в том числе они обвиняют его в дружбе с «пророссийской» певицей Ольгой Бузовой.
«Ты зае**л своими двойными стандартами, пошел в ср*ку», — ответил ему пользователь Назар Грыцак.
«Мальчик, ты кто? Фамилия ГрЫцак значит Бендера с*ка, езжай в Польшу, шл*ха», — ответил Редкач.
Ивана Редкача называют восходящей звездой мирового спорта, в 2014 году он стал чемпионом USBA в легком весе. Известен боксер и своими скандальными высказываниями.
Самый громкий скандал с его участием произошел в 2016 году, когда спортсмен выложил в сети мексиканский паспорт и написал, что Украины и Крыма больше нет. Позже он сам назвал это неудачной шуткой.