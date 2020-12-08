Украинский боксер Иван Редкач вступился в социальных сетях за украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа), и в итоге сам стал объектом нападок в Instagram 7 декабря

Был в АТО и снимал штаны перед москалями: Потап оправдался за дружбу с Бузовой © Потап/Инстаграм

Напомним, за последнее время Потап неоднократно критиковался националистически настроенными представителями Украины, в том числе они обвиняют его в дружбе с «пророссийской» певицей Ольгой Бузовой.

«Ты зае**л своими двойными стандартами, пошел в ср*ку», — ответил ему пользователь Назар Грыцак.

«Мальчик, ты кто? Фамилия ГрЫцак значит Бендера с*ка, езжай в Польшу, шл*ха», — ответил Редкач.

Ивана Редкача называют восходящей звездой мирового спорта, в 2014 году он стал чемпионом USBA в легком весе. Известен боксер и своими скандальными высказываниями.

Самый громкий скандал с его участием произошел в 2016 году, когда спортсмен выложил в сети мексиканский паспорт и написал, что Украины и Крыма больше нет. Позже он сам назвал это неудачной шуткой.