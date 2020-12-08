«Это то, чего смогла избежать Россия после прихода к власти президента Путина. А на Украине никакая власть недееспособна, несамостоятельна. Во-первых, есть внешнее управление, мы это видим в ситуации, связанной с Донбассом. А второе, на Украине сложились мощные олигархические кланы, которые доминируют и в регионах, и в парламенте. Мы видели, как дерзко Зеленский брался за решение всех проблем, а потом его быстро поставили в то же стойло. А один олигарх даже возглавлял Украину — господин Порошенко», — сказал Баширов.
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