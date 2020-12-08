Постоянный представитель ФРГ при Совете Европы (СЕ) посол Рольф Мафаель и заместитель генсека СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони подписали договор о выделении 1 млн евро Украине в рамках Плана действий Совета Европы. Об этом 7 декабря на своем сайте сообщило Посольство ФРГ в Киеве

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