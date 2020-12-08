За сутки на Украине зафиксировали 10 тысяч 811 новых случаев COVID-19. Об этом 8 декабря сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

«Количество выздоровевших за эти сутки — 12 тысяч 860, эта цифра превышает количество заболевших», — отметил Степанов.

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня. Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать Кабмину ввести жесткий карантин, который, по его словам, позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины.