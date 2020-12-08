После распада Советского Союза стартовые основы для развития экономики у Украины были более привлекательными, нежели у Белоруссии или Армении. Об этом сообщил на днях политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

«То есть было все, чтобы построить абсолютно благополучное государство, в котором люди зарабатывали бы больше, чем жители восточноевропейских государств. Но оказалось все наоборот. В Венгрии все хорошо, а на Украине не очень, хотя у Венгрии нет выхода к морю и такого количества природных ресурсов», — сказал политолог.

1 декабря Украина отметила 29-ю годовщину референдума 1991 года, более 90% участников которого поддержали независимость страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.