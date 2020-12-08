По его словам, у Украины была дееспособная промышленность, отличное транспортное расположение, есть выход к морю, западная граница с Евросоюзом, развитое сельское хозяйство.
«То есть было все, чтобы построить абсолютно благополучное государство, в котором люди зарабатывали бы больше, чем жители восточноевропейских государств. Но оказалось все наоборот. В Венгрии все хорошо, а на Украине не очень, хотя у Венгрии нет выхода к морю и такого количества природных ресурсов», — сказал политолог.
1 декабря Украина отметила 29-ю годовщину референдума 1991 года, более 90% участников которого поддержали независимость страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.