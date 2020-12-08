Галкин с детьми взяли привидение из черной ткани и маски из фильма «Крик» и отправились в гостиную, где сидела Пугачева. Появление призрака так напугало певицу, что она бросила в него подушкой.
«Ужасы нашего замка. Пугалкины», — подписал ролик Галкин.
«Аллу берегите, что ж делаете, затейники», «Господи, а вдруг инфаркт», «Хорошо, что ваза не полетела», — написали поклонники.
«Крик» — популярная серия фильмов и сериалов в жанре слэшер про маньяка-убийцу.
Сейчас Аллу Пугачевой 71 год, ее супругу Максиму Галкину 44, а дети Гарри и Лиза в этом году пошли в 1 класс.