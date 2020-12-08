Юморист Максим Галкин с детьми напугал свою супругу певицу Аллу Пугачеву с помощью самостоятельно изготовленного «привидения», которые обязательно должны водиться в каждом замке. Видео происшествия комик выложил в свой Instagram 7 декабря

Политов признался, что Алибасов толкнул Пугачеву в объятия нового любовника © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Ужасы нашего замка. Пугалкины», — подписал ролик Галкин.

«Аллу берегите, что ж делаете, затейники», «Господи, а вдруг инфаркт», «Хорошо, что ваза не полетела», — написали поклонники.

«Крик» — популярная серия фильмов и сериалов в жанре слэшер про маньяка-убийцу.

Сейчас Аллу Пугачевой 71 год, ее супругу Максиму Галкину 44, а дети Гарри и Лиза в этом году пошли в 1 класс.