Первый заместитель Постпреда России при ООН Дмитрий Полянский с трибуны всемирной организации 7 декабря принес извинения ветеранам всего мира за высказывания Постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о Второй мировой войне

Постпред Украины заявил в ООН о «сговоре» Гитлера и Сталина © timpul.md

Российский дипломат напомнил, что «война не пощадила ни одну советскую семью», и среди ее жертв «могут быть и родственники Сергея Олеговича [Кислицы] и тех, кто сегодня продолжает чинить майданный беспредел во главе украинской власти, но это уже вопрос к их совести».

«Хочу извиниться и перед сотнями тысяч евреев, поляков, русских и украинцев, зверски убитых нацистами и их приспешниками из числа украинских националистов, которых сегодня на майданной Украине считают героями», — продолжил он.

Полянский также принес извинения «ветеранам в США, Великобритании, Франции, других странах за то, что их советских боевых однополчан, с которыми они вместе ценой миллионов жизней сломали хребет Гитлеру и остановили фашистскую чуму, постпред Кислица, говоря о 75-летии Победы, поставил на одну доску с нацистами».

На прошлой неделе на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны Кислица заявил, что план этой войны Адольф Гитлер разрабатывал совместно с советским лидером Иосифом Сталиным. Он утверждал, что поляки и украинцы «были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с запада, а советские — с востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины».