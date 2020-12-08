«Хотим воспользоваться этой возможностью и извиниться. Не перед постпредом Кислицей, разумеется, а перед теми, кого он своим выступлением оскорбил. Перед украинскими ветеранами, которые в рядах Красной Армии проливали кровь за свободу и право на жизнь своего народа, который Гитлер хотел превратить в рабов и стереть с лица земли, так же, как и всех остальных славян», — сказал Полянский.
Российский дипломат напомнил, что «война не пощадила ни одну советскую семью», и среди ее жертв «могут быть и родственники Сергея Олеговича [Кислицы] и тех, кто сегодня продолжает чинить майданный беспредел во главе украинской власти, но это уже вопрос к их совести».
«Хочу извиниться и перед сотнями тысяч евреев, поляков, русских и украинцев, зверски убитых нацистами и их приспешниками из числа украинских националистов, которых сегодня на майданной Украине считают героями», — продолжил он.
Полянский также принес извинения «ветеранам в США, Великобритании, Франции, других странах за то, что их советских боевых однополчан, с которыми они вместе ценой миллионов жизней сломали хребет Гитлеру и остановили фашистскую чуму, постпред Кислица, говоря о 75-летии Победы, поставил на одну доску с нацистами».
На прошлой неделе на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны Кислица заявил, что план этой войны Адольф Гитлер разрабатывал совместно с советским лидером Иосифом Сталиным. Он утверждал, что поляки и украинцы «были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с запада, а советские — с востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины».