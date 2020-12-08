Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба главы государства

В Раде приняли решение по поводу закона о кассовых аппаратах © rada.gov.ua Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций" № 1017-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года»», — говорится в материале.

Предприниматели провели несколько акций в Киеве из-за законов, обязывающих даже владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. При этом штраф из-за отсутствия аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги.