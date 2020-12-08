Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил действие поправок в законодательство, предусматривавших вывод Службы информации и безопасности из-под контроля президента. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба суда

Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии и зовет всех на протесты: чего ей не хватает? © Facebook, Maia Sandu судебном решении, одним из аргументов стали «неизбежные и непоправимые негативные последствия» в случае изменения подотчетности службы.

Ранее парламент Молдавии одобрил вывод из подчинения президента страны СИБ и передал контроль над ней национальному заксобранию, то есть себе. Аргументом в пользу таких изменений стало двойное гражданство избранного президента страны Майи Санду: кроме молдавского у нее есть и румынский паспорт.

Санду, в свою очередь, призвала действующее правительство Игоря Додона уйти досрочно в отставку, чтобы стал возможен роспуск парламента. Она заявила, что нынешний состав национального заксобрания «нарушает конституцию» и «грабит страну».

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. Санду получила 57,75% голосов, Додон — 42,25%.