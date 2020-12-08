«Его [Пашиняна] присутствие для меня нежелательно, неприятно, следовательно, в его присутствии я не отслужил панихиду. <…> Это право любого священнослужителя», — объяснил Аджапахян.
Он добавил, что представитель духовенства «не обязан служить где-либо по чьему-то желанию».
Поминальная служба тем не менее состоялась. По словам Аджапахяна, ее отслужил священнослужитель, «кому не было неприятно присутствие премьер-министра».
Жители Армении начали выходить на протестные акции и настаивать на уходе Пашиняна после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.