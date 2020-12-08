Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался участвовать в поминальной службе в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 7 декабря сообщил Sputnik

Пашинян заявил о возобновлении переговоров по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он добавил, что представитель духовенства «не обязан служить где-либо по чьему-то желанию».

Поминальная служба тем не менее состоялась. По словам Аджапахяна, ее отслужил священнослужитель, «кому не было неприятно присутствие премьер-министра».

Жители Армении начали выходить на протестные акции и настаивать на уходе Пашиняна после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.