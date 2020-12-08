Иначе, чем путем переговоров и поиска компромисса нельзя разрешить споры между Москвой и Минском относительно цен на энергоносители и условий экономической интеграции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС © Facebook, Алексей Дзермант

По словам Алексея Дзерманта, эта ситуация отражает мнение политических элит в обеих странах.

Тем не менее нужно пытаться довариваться, идти на взаимные уступки, что-то друг другу предлагать, находить варианты, которые бы страивали всех.

«Но я думаю, что в любом случае это неизбежно, и Беларусь должна, это в ее интересах, искать эти формы политической интеграции, предлагать новые. И Россия, конечно же, должна понимать, что для Белоруссии вопрос с энергоносителями крайне важен», — сказал эксперт.

Если процесс взаимных уступок не остановится, тогда страны вернутся к процессу обсуждения перспектив интеграции и реальных ее очертаний, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.