Некоторые эксперты считают, что Москва и Минск топчутся на месте и пытаются решить, что первично — равнозначные цены на газ и нефть, а уже потом углубленная экономическая интеграция или наоборот.
По словам Алексея Дзерманта, эта ситуация отражает мнение политических элит в обеих странах.
Тем не менее нужно пытаться довариваться, идти на взаимные уступки, что-то друг другу предлагать, находить варианты, которые бы страивали всех.
«Но я думаю, что в любом случае это неизбежно, и Беларусь должна, это в ее интересах, искать эти формы политической интеграции, предлагать новые. И Россия, конечно же, должна понимать, что для Белоруссии вопрос с энергоносителями крайне важен», — сказал эксперт.
Если процесс взаимных уступок не остановится, тогда страны вернутся к процессу обсуждения перспектив интеграции и реальных ее очертаний, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.