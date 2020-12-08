Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС
Алексей Дзермант: Белоруссия может дать симметричный ответ на новые санкции ЕС
© Facebook, Алексей Дзермант
Некоторые эксперты считают, что Москва и Минск топчутся на месте и пытаются решить, что первично — равнозначные цены на газ и нефть, а уже потом углубленная экономическая интеграция или наоборот.

По словам Алексея Дзерманта, эта ситуация отражает мнение политических элит в обеих странах.

Тем не менее нужно пытаться довариваться, идти на взаимные уступки, что-то друг другу предлагать, находить варианты, которые бы страивали всех.

«Но я думаю, что в любом случае это неизбежно, и Беларусь должна, это в ее интересах, искать эти формы политической интеграции, предлагать новые. И Россия, конечно же, должна понимать, что для Белоруссии вопрос с энергоносителями крайне важен», — сказал эксперт.

Если процесс взаимных уступок не остановится, тогда страны вернутся к процессу обсуждения перспектив интеграции и реальных ее очертаний, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 