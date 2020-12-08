Среди законодателей и госслужащих Белоруссии идут дискуссии относительно запрета бело-красно-белой символики, которую используют участники антипрезидентских выступлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Вечер на Пятницкой: Война флагов и Союзное государство в разрезе © кадр из видео Украина.ру

Сам собеседник издания склоняется ко второй точке зрения. Если на законодательном уровне демонстрация этого флага будет считать правонарушением, это удержит многих от демонстративного использования этой символики.

«Другое дело, что этой мерой ограничиваться нельзя. Нужно работать со знанием людей, которые используют эту символику. Это серьезная работа для политического крыла власти, для силовиков и для информационщиков. То есть одним запретом нельзя ограничиваться. Даже если он и сработает на снижение популярности этой символики, но эта мера будет действенной только в комплексе», — сказал эксперт.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.