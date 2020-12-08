Возврат Украине государственного и народного суверенитета — это ближайшая, самая острая и самая актуальная проблема, которая будет красной нитью проходить через 2021 политический год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев

«Люди это осознают, причем люди разных политических убеждений относительно внутриполитической ситуации, но что касается внешней политики, то здесь я начинаю наблюдать консенсус. Поэтому в этом направлении мы будем двигаться, с какой скоростью — это уже второй вопрос», — считает эксперт.

По его словам, Украине надо вернуться к критериям, которые были заложены в Декларацию о государственном суверенитете 16 июня, — это статус независимого внеблокового государства.

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