«Люди это осознают, причем люди разных политических убеждений относительно внутриполитической ситуации, но что касается внешней политики, то здесь я начинаю наблюдать консенсус. Поэтому в этом направлении мы будем двигаться, с какой скоростью — это уже второй вопрос», — считает эксперт.
По его словам, Украине надо вернуться к критериям, которые были заложены в Декларацию о государственном суверенитете 16 июня, — это статус независимого внеблокового государства.
Полностью интервью можно прочитать здесь.