Представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики считают, что Армения должна была признать Арцах после начала активных боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала военный корреспондент Кристина Мельникова, побывшая в Ереване

Военкор Кристина Мельникова: Для жителей Карабаха война не окончена © Facebook, Кристина Мельникова

«Но когда я спрашивала, почему Армения не признает Арцах, мне говорили и политологи, и местные жители, что если бы Армения признала Арцах, то началась бы третья мировая война, и необходимо, чтобы Арцах сначала признали великие державы, в том числе и Россия. Если Арцах признает одна из великих держав, и он будет под ее патронажем, то Армении будет уже проще признать Арцах», — рассказала Кристина Мельникова.

Тем не менее собеседница издания считает эту позицию инфантильной, так как первой признать Арцах должна была Армения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны, утром 27 сентября.

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение.

Под контроль Баку 20 ноября перешел Агдамский район, 25-го — Кельбаджарский, 1 декабря — Лачинский район.

По условиям соглашения в регион прибыл российский миротворческий контингент в составе двух тысяч военнослужащих.