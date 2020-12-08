Вторым в пантеоне выдающихся украинцев, по мнению собеседника издания, значится выдающийся спортсмен, автор мировых рекордов в прыжках с шестом Сергей Бубка.
«Никто его не превзошел, величайший спортсмен и навсегда останется величайшим. Ну и, я думаю, Леонид Кучма, как ни крути, единственный, кто избирался президентом два раза», — считает Владимир Корнилов.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Полностью интервью можно прочитать здесь.