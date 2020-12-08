Бывший глава ДНР Александр Захарченко сильно повлиял на историю Украины, создав независимую народную республику, и погиб за свои идеалы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Донецкая журналистка Пирогова: Гиви понимал, что они с Моторолой смертники © из личного архива Майи Пироговой Сергей Бубка.

«Никто его не превзошел, величайший спортсмен и навсегда останется величайшим. Ну и, я думаю, Леонид Кучма, как ни крути, единственный, кто избирался президентом два раза», — считает Владимир Корнилов.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Полностью интервью можно прочитать здесь.