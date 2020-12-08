Украину в следующем году ждет заметный прогресс и восстановление экономики после серьезного кризиса. Об этом 7 декабря рассказала УНИАН астролог Марина Скади

«В первые тридцать лет своей жизни — в течение первого оборота Сатурна — Украина лишь созревала для того, чтобы занять достойное место в мире. В 2021 году происходят серьезные изменения в политической и экономической сферах, нередко связанные с потерями, трудностями, препятствиями. Но наша страна становится социально взрослой, находит свое место под Солнцем», — заявила она.

Астролог предсказал, кто на самом деле будет управлять США © pixabay.com

Также астролог отметила, что год начнется с перезагрузки власти на Украине, что принесет положительные для страны перемены. Первые месяцы года будет продолжаться падение, а заметный прогресс и восстановление экономики в Украине начнется с середины 2021 года.

С апреля 2021 года разрешится ситуация, связанная с COVID-19 и последствиями коронавируса. Что касается Донбасса и Крыма — особых изменений не будет.