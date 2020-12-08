Эксперт отметил, что выдающимися можно считать как личность Владимира Путина, так и Бориса Ельцина, при котором Украина откололась от СССР.
«А личность Путина в принципе для Украины, которая, во всяком случае, была провозглашена территорией Украины в 1991 году. Путин сыграл значительную роль. Согласитесь, никогда, никогда в истории Украины в Крыму так не строили дороги и аэропорты, как при Путине. Так что в этом смысле да, Путин сыграл значительную роль в развитии тех территорий, которые в 1991 году не по своей воле оказались в составе Украины», — отметил он.
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