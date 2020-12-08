Любого российского президента можно отнести к списку выдающихся для истории Украины людей, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Корнилов: Личность любого президента России всегда выдающаяся для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«А личность Путина в принципе для Украины, которая, во всяком случае, была провозглашена территорией Украины в 1991 году. Путин сыграл значительную роль. Согласитесь, никогда, никогда в истории Украины в Крыму так не строили дороги и аэропорты, как при Путине. Так что в этом смысле да, Путин сыграл значительную роль в развитии тех территорий, которые в 1991 году не по своей воле оказались в составе Украины», — отметил он.

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