На Украине пока не было и не предвидится президента лучше, чем Леонид Кучма, несмотря на его недостатки, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, несмотря на кассетный скандал, Кучма все равно остался «непотопляемым».

«Да, благодаря кассетному скандалу была подмочена его репутация и приведен к власти Виктор Ющенко. Но Кучма во всех опросах по-прежнему считается лучшим президентом Украины, в его время был самый большой экономический рос, как бы там к нему не относились», — отметил он.

Корнилов: Личность любого президента России всегда выдающаяся для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«И уж точно им не будет Зеленский», — подытожил он.

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