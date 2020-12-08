По словам эксперта, несмотря на кассетный скандал, Кучма все равно остался «непотопляемым».
«Да, благодаря кассетному скандалу была подмочена его репутация и приведен к власти Виктор Ющенко. Но Кучма во всех опросах по-прежнему считается лучшим президентом Украины, в его время был самый большой экономический рос, как бы там к нему не относились», — отметил он.
Корнилов также подчеркнул, что, судя по соцопросам, на Украине не было, нет и, пока что не предвидится президента успешнее, чем Кучма.
«И уж точно им не будет Зеленский», — подытожил он.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.