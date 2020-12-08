По словам эксперта, несмотря на кассетный скандал, Кучма все равно остался «непотопляемым».

«Да, благодаря кассетному скандалу была подмочена его репутация и приведен к власти Виктор Ющенко. Но Кучма во всех опросах по-прежнему считается лучшим президентом Украины, в его время был самый большой экономический рос, как бы там к нему не относились», — отметил он.

Корнилов: Личность любого президента России всегда выдающаяся для Украины
Корнилов: Личность любого президента России всегда выдающаяся для Украины
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Корнилов также подчеркнул, что, судя по соцопросам, на Украине не было, нет и, пока что не предвидится президента успешнее, чем Кучма.

«И уж точно им не будет Зеленский», — подытожил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

 