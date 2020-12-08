В отличие от России, которая зарабатывает своими силами, США зарабатывают в основном тем, что их печатный станок обслуживает большую часть торговых потоков всего мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин Владимир Соловьев, комментируя призывы националистов снести памятник Екатерине II, полушутя предложил российским олигархам выкупить Одессу.

Анатолий Вассерман уверен, что это предложение не сработает.

«Американцы всегда могут предложить украинским олигархам больше. Другое дело, что американцы действуют по принципу «обещать — не значит жениться». И как только украинские олигархи откажутся от этого предложения Москвы, американцы тоже могут отказаться от своих обещаний», — считает собеседник издания.

Тем не менее сами украинские олигархи все равно надеются, что американцы им что-нибудь дадут, добавил Анатолий Вассерман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.