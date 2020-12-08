По данным российских социологов, рейтинг президента Владимира Путина среди украинцев на три четверти превосходит показатели Владимира Зеленского.
Украине нужно сломать олигархические и бюрократические кланы и избавиться от внешней зависимости от США и Брюсселя, считает Алексей Зубец
«Это работа для сильной личности. Отсюда и интерес к человеку, который сумел решить все эти проблемы, существовавшие в России в 90-е годы. Быстро ли, медленно ли, более эффективно или менее, но они в России решены», — объяснил эксперт.
В связи с ухудшением собственной внутриполитической обстановки интерес украинцев к тому, как работает российская система власти, будет только расти, считает собеседник издания.
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