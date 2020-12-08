В условиях экономического краха на Украине поднимается спрос на сильного национального лидера, который сможет исправить ситуацию в стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец Владимира Путина среди украинцев на три четверти превосходит показатели Владимира Зеленского.

Украине нужно сломать олигархические и бюрократические кланы и избавиться от внешней зависимости от США и Брюсселя, считает Алексей Зубец

«Это работа для сильной личности. Отсюда и интерес к человеку, который сумел решить все эти проблемы, существовавшие в России в 90-е годы. Быстро ли, медленно ли, более эффективно или менее, но они в России решены», — объяснил эксперт.

В связи с ухудшением собственной внутриполитической обстановки интерес украинцев к тому, как работает российская система власти, будет только расти, считает собеседник издания.

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