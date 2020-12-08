С каждым годом качество жизни на Украине падает, медицина в разгромленном состоянии, и взять деньги на улучшение социально-политической ситуации неоткуда, отметил эксперт.
«В одном из своих предыдущих интервью вашему изданию я говорил, что все может закончиться в течение ближайших пяти-семи лет, однако в связи с тем, что сейчас происходит с бюджетом, коллапс украинского государства может оказаться гораздо ближе», — сказал собеседник издания.
Основанием для более пессимистичного прогноза является то, что Запад отказал в финансировании Украине, а МВФ не дал денег на поддержку стабильности бюджета, объяснил Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.