То, что Украина движется к близкому и неизбежному коллапсу, понятно всем, в том числе и украинским политикам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Крах близко. Украина протянет не более 5-7 лет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В одном из своих предыдущих интервью вашему изданию я говорил, что все может закончиться в течение ближайших пяти-семи лет, однако в связи с тем, что сейчас происходит с бюджетом, коллапс украинского государства может оказаться гораздо ближе», — сказал собеседник издания.

Основанием для более пессимистичного прогноза является то, что Запад отказал в финансировании Украине, а МВФ не дал денег на поддержку стабильности бюджета, объяснил Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.