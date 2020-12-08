Музыкальный критик Сергей Соседов в программе «Однажды» на НТВ 6 декабря раскритиковал пожилых звезд российской эстрады за их желание оставаться на сцене до самой смерти. Отдельно эксперт высказался о Народной артистке СССР Алле Пугачевой

Пугачева сняла парик и хотела, чтобы никто этого не увидел © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Она (Пугачева. — Ред.) истратила свой ресурс, иссякает талант. А уж если сделали пластическую операцию, она ходит как девочка на тонких ножках. Думает, что ей вообще 18», — сказал Соседов.

Сейчас Алле Пугачевой 71 год, она многократно утверждала, что уйдет со сцены и больше не будет давать концерты, однако певица до сих пор работает.