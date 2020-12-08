Соседов отметил, что Пугачева давно раздражает не только его самого, но и многих зрителей своим непомерно раздутым самомнением и неподходящим ее возрасту внешним видом.
«Она (Пугачева. — Ред.) истратила свой ресурс, иссякает талант. А уж если сделали пластическую операцию, она ходит как девочка на тонких ножках. Думает, что ей вообще 18», — сказал Соседов.
Сейчас Алле Пугачевой 71 год, она многократно утверждала, что уйдет со сцены и больше не будет давать концерты, однако певица до сих пор работает.