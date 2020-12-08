«Утреннее солнце», — подписала певица фотографию.
На снимке исполнительница в свитере и джинсах закинула руки за голову и оголила живот. Но пупка на привычном месте фанаты не увидели, что натолкнуло отдельных поклонников на мысли о слишком активном использовании звездой фотошопа.
«А где пупок? Куда делся?», «А где пупок? У тебя нет», «А где мебель?» — удивились подписчики.
Настя Каменских стала популярной в дуэте с украинских рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (сценический псевдоним — Потап). В 2017-м коллектив «Настя и Потап» распался, и певица начала сольную карьеру, а в 2019-м пара официально зарегистрировала брак.