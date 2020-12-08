Украинская певица Настя Каменских на днях поделилась с подписчиками в Instagram очередным фото, на котором артистка нежится в лучах солнца. Но простой, казалось бы, снимок вызвал у фанатов немало вопросов

«Утреннее солнце», — подписала певица фотографию.

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«А где пупок? Куда делся?», «А где пупок? У тебя нет», «А где мебель?» — удивились подписчики.

Настя Каменских стала популярной в дуэте с украинских рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (сценический псевдоним — Потап). В 2017-м коллектив «Настя и Потап» распался, и певица начала сольную карьеру, а в 2019-м пара официально зарегистрировала брак.