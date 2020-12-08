Уроженка Киева, певица Любовь Успенская отказалась от участия в новогодних огоньках. Правда, причиной послужил не страх заразиться коронавирусом или желание бойкотировать съемки, а нежелание «убивать время на новогодние передачи»

«Я не пойду на новогодние съемки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. К примеру, приняла участие в новогоднем выпуске "Угадай мелодию" и еще парочке программ. В других передачах участвовать не буду. Потому что это надо целый день потратить. На массовые сборища мне не хочется», — призналась Успенская.

Ротару спела в Москве © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Ранее певец Валерий Меладзе призвал коллег по сцене бойкотировать новогодние эфиры в знак протеста против отмены концертов в карантин. Позже исполнитель отказался от своих слов. А вот певица Алсу решила не участвовать в мероприятиях с массовым скоплением людей из желания не рисковать здоровьем близких.

К слову, Успенская, в отличие от многих других артистов, на заработки не жалуется. Певица заверила журналистов, что денег ей хватает не только на свои нужды, но и еще на то, чтобы отправить немного в США своей дочери, с которой пока у исполнительницы сложные отношения.