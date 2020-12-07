При Байдене власти США в отношении Белоруссии продолжат линию на вытеснение президента Александра Лукашенко. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру киевский писатель Игорь Лесев «соросята»

Тем не менее, эта линия, как и прежде, будет тихой, без резких движений, подчеркнул Лесев.

При этом, отметил он, для США главное — не допустить бесповоротной интеграции Белоруссии в состав РФ.

«Если такая угроза станет реальной, то хрен уже с тем Лукой, даже признают его публично президентом», — предположил писатель.

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Зачем Лукашенко говорит о подготовке натовского вторжения © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, представитель Госдепартамента США заявил, что результаты выборов в Белоруссии «были сфабрикованы и не отражали легитимность» и Штаты не могут считать его законно избранным лидером страны.

Объявивший о победе на выборах президента США Джо Байден заявлял, что в случае своего прихода к власти будет добиваться введения санкций в отношении президента Лукашенко и его окружения.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях. В свою очередь, власти Белоруссии стали разрабатывать проект конституционной реформы.