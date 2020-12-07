По выражению философа, политика из утонченной и изысканной девы стала «толстой и неопрятной бандершей». То есть коммерциализировалась, утратила стыд и обрела двойные стандарты, пояснил он.
По его словам, на смену культу личности в мире пришел масскульт безличностей.
Тем не менее, отметил Выдрин, можно доверять тем политикам, кто говорит не только приятные слова и при этом не прячет от жителей страны глаза. Главный же критерий — масштаб лидера всегда проверяется масштабом его задач, подчеркнул философ.
«Если лидер соседней страны пиарится на открытии автобусной остановки с туалетом, то и рейтинг его можно характеризовать даже не как «мусорный», а как «туалетный». Если же лидер печется, скажем, об открытии Великого Северного пути, то рейтинг… Понятно», — пояснил Выдрин.
Философ напомнил, что в основе создания империй лежат великие задачи — но и решать великие задачи могут только империи.
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