Политики измельчали не только на постсоветском пространстве, во всем мире исчез запрос на пассионариев, мегатворцов, политических титанов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и философ Дмитрий Выдрин

По выражению философа, политика из утонченной и изысканной девы стала «толстой и неопрятной бандершей». То есть коммерциализировалась, утратила стыд и обрела двойные стандарты, пояснил он.

По его словам, на смену культу личности в мире пришел масскульт безличностей.

Выдрин: Вспыхнувший на постсоветском пространстве «пожар» движется не на РФ, а на поджигателей © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Если лидер соседней страны пиарится на открытии автобусной остановки с туалетом, то и рейтинг его можно характеризовать даже не как «мусорный», а как «туалетный». Если же лидер печется, скажем, об открытии Великого Северного пути, то рейтинг… Понятно», — пояснил Выдрин.

Философ напомнил, что в основе создания империй лежат великие задачи — но и решать великие задачи могут только империи.

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