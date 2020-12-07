Накануне подписания Беловежских соглашений в новой «демократической» Раде царил бедлам, для депутатов устраивали закрытые распродажи дефицита. Об этом рассказал политолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, киевская власть была не готова к грядущему повороту событий. Как он вспоминает, тогда все бегали перевозбужденные — и возможными рисками, и грядущими перспективами.

Правозащитник Чемерис сказал, что потеряла Украина за годы независимости, а что получила © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Бывшие «правозащитники» и титулованные «национал-демократы», обливаясь потом, тащили по десять-двенадцать коробок с сорочками, растворимым кофе и туалетной бумагой. В этой атмосфере контент был не важнее той же, но уже использованной бумаги», — рассказал он.

Соответственно, в парламенте считали не мысли и смыслы, а упаковки и расфасовки, добавил философ.

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