По мнению эксперта, киевская власть была не готова к грядущему повороту событий. Как он вспоминает, тогда все бегали перевозбужденные — и возможными рисками, и грядущими перспективами.
Выдрин отметил, что участвовал в подготовке проекта о возможном переформатировании Союза, но к тому времени идеи уже потеряли значение для власть имущих.
«Бывшие «правозащитники» и титулованные «национал-демократы», обливаясь потом, тащили по десять-двенадцать коробок с сорочками, растворимым кофе и туалетной бумагой. В этой атмосфере контент был не важнее той же, но уже использованной бумаги», — рассказал он.
Соответственно, в парламенте считали не мысли и смыслы, а упаковки и расфасовки, добавил философ.
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