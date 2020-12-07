Партия Зеленского провалилась на местных выборах и сам президент не переизберется в будущем, но еще не все общество разочаровалось в идее обнуления старой элиты. Об этом сказал киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Если бы досрочные выборы прошли на следующей неделе, Зеленский бы на них, скорее всего, победил, предположил писатель. Но причина здесь в том, что в стране пока нет «Зеленского-2, апгрейдного», отметил он.

Рейтинг Зеленского продолжает снижаться — опрос © пресс-служба президента Украины

«Поэтому Зеленский уже всё. Но его всё наступит не сейчас, а, как говорил школьник из «Гостьи из будущего», «своим ходом, год за годом, так и доберешься». Так и доберется Зеленский до своего полного фиаско. И с этого пути его уже не сдвинет никто и ничто», — заключил Лесев.

По его мнению, Зеленского не спасут ни политтехнологии, ни приход к власти в США Джо Байдена, просто потому что, хоть он и яркий человек, но он не на своем месте.

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