Если бы досрочные выборы прошли на следующей неделе, Зеленский бы на них, скорее всего, победил, предположил писатель. Но причина здесь в том, что в стране пока нет «Зеленского-2, апгрейдного», отметил он.
Сам же нынешний глава Украины слишком случаен, слишком непоследователен и слишком труслив для своего поста, по словам Лесева.
«Поэтому Зеленский уже всё. Но его всё наступит не сейчас, а, как говорил школьник из «Гостьи из будущего», «своим ходом, год за годом, так и доберешься». Так и доберется Зеленский до своего полного фиаско. И с этого пути его уже не сдвинет никто и ничто», — заключил Лесев.
По его мнению, Зеленского не спасут ни политтехнологии, ни приход к власти в США Джо Байдена, просто потому что, хоть он и яркий человек, но он не на своем месте.
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