Выдрин описал сон, в котором ему почудилось, что в разорвавшемся на части «Кадиллаке» на педали жмет Джо Байден, а Дональд Трамп крутит ни к чему не прикрепленный руль.
По словам философа, «Америку уже разорвало», поскольку в ней борются не только демократы против республиканцев, но и «глубинное государство» против «глубинного народа».
«Банкстеры (банкиры-гангстеры. — Ред.) против производственников. Либералы против консерваторов. Правые против левых. Христиане против сатанистов. Гомофобы против гомосеков. Цветные против белых… И социальная революция, и цветная, и черно-белая в одном бокале», — так он описал состояние США.
Выдрин подчеркнул, что как ядерный взрыв происходит, когда совмещают две части урановой критической массы, так и расовый взрыв происходит, когда совмещают губы белого и ботинки черного (во время протестов Black Lives Matter белые демонстранты становились на колено перед темнокожими. — Ред.).
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