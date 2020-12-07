Единой Америки уже не существует, страну раздирают социальные и политические противоречия. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, философ Дмитрий Выдрин «соросята»

Выдрин описал сон, в котором ему почудилось, что в разорвавшемся на части «Кадиллаке» на педали жмет Джо Байден, а Дональд Трамп крутит ни к чему не прикрепленный руль.

Астролог предсказал, кто на самом деле будет управлять США © pixabay.com

«Банкстеры (банкиры-гангстеры. — Ред.) против производственников. Либералы против консерваторов. Правые против левых. Христиане против сатанистов. Гомофобы против гомосеков. Цветные против белых… И социальная революция, и цветная, и черно-белая в одном бокале», — так он описал состояние США.

Выдрин подчеркнул, что как ядерный взрыв происходит, когда совмещают две части урановой критической массы, так и расовый взрыв происходит, когда совмещают губы белого и ботинки черного (во время протестов Black Lives Matter белые демонстранты становились на колено перед темнокожими. — Ред.).

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