Очаг распространения заболевания нашли в селе Кандыбино Новоодесского района. На частном подворье погибли десять особей домашней птицы. Их смерть вызвал серотип вируса гриппа H5N1.
О вспышке заболевания власти Украины сообщили в OIE 5 декабря. Вирус H5N1 опасен для человека и может привести к летальному исходу.
По информации канала BBC, вспышку птичьего гриппа в конце ноября зафиксировали на частной индюшачьей ферме неподалеку от Нортхаллертона в Северном Йоркшире. Из-за этого на убой должны были отправить более 10 тысяч индеек.
В Японии с начала ноября забили более двух миллионов кур после того, как очаги инфекции были обнаружены в пяти префектурах.