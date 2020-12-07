В Николаевской области на юге Украины выявлен очаг высокопатогенного гриппа. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE)

Гуманно уничтожат: в Британии приговорили к смерти 10,5 тыс. индеек © Robert Birnie / flickr.com

О вспышке заболевания власти Украины сообщили в OIE 5 декабря. Вирус H5N1 опасен для человека и может привести к летальному исходу.

По информации канала BBC, вспышку птичьего гриппа в конце ноября зафиксировали на частной индюшачьей ферме неподалеку от Нортхаллертона в Северном Йоркшире. Из-за этого на убой должны были отправить более 10 тысяч индеек.

В Японии с начала ноября забили более двух миллионов кур после того, как очаги инфекции были обнаружены в пяти префектурах.