«Три подвыпивших немолодых и, на мой взгляд, не очень умных человека развалили громадную державу» — так философ описал обстановку, в которой принимали Беловежские соглашения.
По его словам, павильон, где их подписали, вместил в тот день много злой воли, эгоистичной страсти и самодовольной энергии. Однако лишь закон и история рассудят, можно ли назвать подписантов соглашений преступниками, отметил он.
«А то, что был сговор, и беловежскому ежу понятно. Помните каноническое определение этого понятия? "Негласное соглашение, заключенное в обход закона или с целью нанесения вреда третьей стороне". Все три базовых признака присутствуют: негласность, внезаконность, вред», — пояснил Выдрин.
При этом каждый сам определяет, что это за третья сторона и вписывает на место пострадавшего Союз, Михаила Горбачева или себя, заключил он.
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