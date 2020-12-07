В 1991 году Станислав Шушкевич, Борис Ельцин и Леонид Кравчук, приняв решение о прекращении существования СССР, по сути вступили в сговор. С такой точкой зрения согласился в интервью изданию Украина.ру политолог и философ Дмитрий Выдрин

«Три подвыпивших немолодых и, на мой взгляд, не очень умных человека развалили громадную державу» — так философ описал обстановку, в которой принимали Беловежские соглашения.

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«А то, что был сговор, и беловежскому ежу понятно. Помните каноническое определение этого понятия? "Негласное соглашение, заключенное в обход закона или с целью нанесения вреда третьей стороне". Все три базовых признака присутствуют: негласность, внезаконность, вред», — пояснил Выдрин.

При этом каждый сам определяет, что это за третья сторона и вписывает на место пострадавшего Союз, Михаила Горбачева или себя, заключил он.

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