Отмечается, что депутаты отказались принимать участие в избрании председателя областного совета. Как отметил руководитель областной организации Иосиф Борт, дальнейшие заседания облсовета депутаты будут посещать.
Служба безопасности Украины 30 ноября провела обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов Закарпатья. Организацию заподозрили в сепаратистской деятельности. Брензовичу готовят подозрение.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на действия Украины на встрече министров иностранных дел стран НАТО и в ОБСЕ.