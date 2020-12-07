Депутаты Партии венгров Украины полным составом покинули заседание первой сессии Закарпатского облсовета 8-го созыва, протестуя против обысков у лидера политической силы Василия Брензовича. Об этом 7 декабря сообщило «Общественное Закарпатье»

Отмечается, что депутаты отказались принимать участие в избрании председателя областного совета. Как отметил руководитель областной организации Иосиф Борт, дальнейшие заседания облсовета депутаты будут посещать.

ЧП не местного масштаба. Зачем Киев «прессует» венгров Закарпатья © ssu.gov.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на действия Украины на встрече министров иностранных дел стран НАТО и в ОБСЕ.