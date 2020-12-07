Отмечается, что депутаты отказались принимать участие в избрании председателя областного совета. Как отметил руководитель областной организации Иосиф Борт, дальнейшие заседания облсовета депутаты будут посещать.

ЧП не местного масштаба. Зачем Киев «прессует» венгров Закарпатья
ЧП не местного масштаба. Зачем Киев «прессует» венгров Закарпатья
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Служба безопасности Украины 30 ноября провела обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов Закарпатья. Организацию заподозрили в сепаратистской деятельности. Брензовичу готовят подозрение.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на действия Украины на встрече министров иностранных дел стран НАТО и в ОБСЕ.

 