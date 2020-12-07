«Мы должны быть готовы к алгоритмам действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное — помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые», — отметил Зеленский.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Однако в понедельник впервые с августа в стране зафиксировали рекордно низкое число больных коронавирусом за сутки — 8 641.
Три недели на Украине действовал карантин выходного дня.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать Кабмину ввести жесткий карантин с января на три недели.
По его словам, он позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины. О локдауне министр ничего не сказал.