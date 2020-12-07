Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать порядок действий во время массовой вакцинации украинцев после того, как вакцина поступит в страну. Об этом 7 декабря сообщается на сайте главы государства

«Мы должны быть готовы к алгоритмам действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное — помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые», — отметил Зеленский.

ВОЗ: Массовая вакцинация не уничтожит коронавирус © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Три недели на Украине действовал карантин выходного дня.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать Кабмину ввести жесткий карантин с января на три недели.

По его словам, он позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины. О локдауне министр ничего не сказал.