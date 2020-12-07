И раньше, в должности вице-президента США, Джо Байден оказывал значительное влияние на Украину, но сейчас картина изменилась. Об этом сказал писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Раньше, по словам писателя, Байден мог одним телефонным звонком снять в Киеве с должности генпрокурора. Однако по прошествии времени ситуация изменилась, и теперь «нахрапом», как при экс-президенте Петре Порошенко, гнуть свою линию уже не получится. Байден не станет президентом всех американцев - Пушков © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Внутри Штатов есть миллионы американцев, которые сомневаются в его честной победе, а это уже кризис легитимности. А в самой Украине собирательные «соросята» — выкормыши Демпартии США — вызывают лютую ненависть своими космическими зарплатами за счет госбюджета нашей страны», — рассказал Лесев.

Поэтому представители нынешней украинской элиты при Байдене-президенте могут пострадать, продолжив терять доверие электората, пояснил он.

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