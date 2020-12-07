Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук дал интервью изданию «ГОРДОН», которое вышло 7 декабря, где он рассказал о своем театре в Москве и об отношении к России

«Собаки лают»: Макаревич грубо ответил тем, кто критикует его за поддержку Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Невозможно находиться в стране, которая убивает твоих братьев. Я плачу налоги там и, получается, поддерживаю… Когда ты находишься в логове врага, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то», — заявил Лавренчук.

Он уточнил, что, несмотря на то что патриотизм никогда не был его сильной стороной, он «не мог бы представить себя ватником», но и не видел себя в роли патриота, кому-то что-то доказывающего, потому что тогда «напоминал дурачка из Украины, которого чпокают у [ведущей политического шоу «60 минут» Ольги] Скабеевой».

Театральный режиссер Евгений Лавренчук — основатель Польского театра в Москве, главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета, стал первым лауреатом государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку La Traviata.

В 2014 году на востоке Украины начались военные действия между Вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской народных республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.