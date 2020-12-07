Омбудсмен Украины Людмила Денисова решила отстранить своего помощника Павла Лисянского от службы после драки в гостиничном комплексе в Святогорске Донецкой области. Об этом 7 декабря она сообщила в Facebook

Ты мусорской? Представитель украинского омбудсмена устроил пьяный дебош — видео © Facebook, Павел Лисянский

По словам Денисовой, Лисянский лично проинформировал ее на следующее утро об указанном случае.

«Мною принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которая будет продолжаться до 21 декабря 2020 года включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период», — написала Денисова.

Также она отметила, что по результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее в Facebook член Наблюдательного совета Украинской ресторанной ассоциации Максим Шульженко обнародовал видео, на котором Лисянский избил охранника в ресторане. Лисянского с компанией попросили покинуть ресторан, поскольку он должен был закрываться. Но представитель омбудсмена сказал, что он и его друзья не уйдут, пока не допьют. В ответ на предупреждение охранника о том, что он вызовет полицию, помощник омбудсмена начал кричать, повалил охранника на пол и ударил его ногой.